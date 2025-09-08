Michoacán mostró su potencial como destino ideal para la industria fílmica: Sectur

El titular de la Sectur, recalcó que durante esta visita de trabajo, los más de 60 asistentes lograron adentrarse a parte de los sets naturales de “el alma de México”, como el Atrio de los Olivos, en Tzintzuntzan, donde conocieron este espacio que sirvió de locación para la producción de Juan Osorio, “Amanecer”, novela que sigue transmitiéndose en México, Latinoamérica y Estados Unidos, descubriendo de esta manera, la fotografía que pueden otorgar estos sitios a sus proyectos cinematográficos.

Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, señaló: “Yo no conocía Pátzcuaro y la verdad tiene unos espacios divinos, una arquitectura única y la verdad muy contento de que estos encuentros se den en Michoacán, yo regresaré sin duda a un paseo con mi familia”.

Mientras que, Raúl Salinas Mora, director de Promoción y Difusión Turística de Acapulco; Linette Bergeret Muñoz, Comisionada de Filmaciones, y José Juan Cejudo Flores, asistente de la Comisión de Filmaciones, externaron su agradecimiento por la excelente organización del evento y todas las atenciones brindadas para acercarse a las ofertas turísticas y cinematográficas del estado.