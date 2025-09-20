Michoacán, modelo mundial en políticas ambientales: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por sus acciones y políticas ambientales encaminadas a proteger los recursos naturales, mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad, Michoacán se posiciona como un modelo mundial, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de su cuarto informe de gobierno, detalló que se mantiene la operación del Guardián Forestal, un novedoso sistema de tecnología satelital, donado por el Instituto de Cambio Climático del Gobierno de Noruega, para detectar el cambio ilegal de uso de suelo, el llenado de ollas de agua y los incendios forestales.