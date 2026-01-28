¡Michoacán marcha por los animales! Habrá movilizaciones en varios municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo conjunto para erradicar el maltrato y abandono de animales, asociaciones protectoras de animales de Michoacán han convocado a marchas pacíficas en varios municipios del estado. El objetivo es exigir la aplicación de las leyes de protección animal, una mayor empatía de las autoridades y un trato digno para todos los seres vivos.

Las movilizaciones, que comenzarán a finales de enero y continuarán en febrero, serán una oportunidad para levantar la voz por aquellos que no pueden defenderse.