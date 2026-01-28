¡Michoacán marcha por los animales! Habrá movilizaciones en varios municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo conjunto para erradicar el maltrato y abandono de animales, asociaciones protectoras de animales de Michoacán han convocado a marchas pacíficas en varios municipios del estado. El objetivo es exigir la aplicación de las leyes de protección animal, una mayor empatía de las autoridades y un trato digno para todos los seres vivos.
Las movilizaciones, que comenzarán a finales de enero y continuarán en febrero, serán una oportunidad para levantar la voz por aquellos que no pueden defenderse.
Estas manifestaciones buscan visibilizar la crueldad animal y demandar a las autoridades que actúen con mayor empatía ante los delitos de maltrato y abandono.
Movilizaciones:
31 de enero, Uruapan: La Unión de Asociaciones y Rescatistas de Uruapan por la Protección Animal (UARUPA), junto con la Asociación Protectora de Animales de Uruapan (APAU), convocan a una marcha que partirá de la Glorieta de McDonald’s a las 16:00 horas.
31 de enero, Peribán: La Sociedad Protectora de Animales de Uruapan invita a la marcha por los derechos y bienestar de los animales, con salida a las 17:00 horas desde la Explanada del Migrante, con destino a la Presidencia Municipal. La convocatoria se basa en exigir la aplicación del Reglamento de Protección Animal y la criminalización de los rescates ilegales de animales.
6 de febrero, Tepalcatepec: La organización Amor Animal Tepalcatepec llevará a cabo su primera marcha pacífica contra el maltrato animal. La marcha comenzará a las 17:00 horas, partiendo de la Escuela Secundaria Técnica No. 9 y culminando en el ayuntamiento municipal.
8 de febrero, Ziracuaretiro: A las 10:00 horas, se realizará una movilización que partirá de la desviación a Caracha y se dirigirá hacia la plaza principal de Zirimbo.
Las movilizaciones no solo buscan hacer ruido sobre el maltrato animal, sino también exigir acciones concretas. Entre las principales demandas de las asociaciones están:
Aplicación efectiva de la legislación en protección animal en los 113 municipios de Michoacán.
Creación de reglamentos de protección animal en los municipios que aún no cuentan con ellos.
Actualización y aplicación inmediata de los reglamentos existentes.
Campañas de esterilización gratuitas en todos los municipios, así como la criminalización de los rescatistas que ayudan a los animales.
Más y mejores capacitaciones a las autoridades locales sobre la importancia del bienestar animal.
Un Centro de Protección y Bienestar Animal, que funcione también como una clínica del bienestar.
Las organizaciones involucradas en esta lucha incluyen al Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), Amor Animal Tepalcatepec, UARUPA, Narices Frías, Mano Pata Vidas, Vigilantes Ambientales y Huellitas Unidas, entre otras. Estas agrupaciones llaman a la sociedad en general a unirse a las movilizaciones para visibilizar el problema del maltrato animal y exigir que se les dé el respeto y la protección que merecen.
No olvides llevar tus carteles y ser parte activa de esta gran movilización por los derechos de los animales.
SHA