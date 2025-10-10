Michoacán

Michoacán marca precedente con brigada universitaria de salud mental

La SSM en coordinación con la UMSNH crean la primera brigada comunitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) destaca su estrategia de acercar los servicios de atención a toda la población, gracias a una fuerte coordinación interinstitucional.

Como ejemplo de esta colaboración, la Dirección de Salud Mental y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) crearon la primera Brigada Comunitaria de Salud Mental en una universidad a nivel nacional, lo que consolida un precedente en el país para priorizar el bienestar emocional de la comunidad universitaria.

Este modelo busca promover la vinculación de los servicios de salud mental con la participación comunitaria, así como garantizar que la atención sea accesible y cercana a la población, para romper barreras de acceso y estigma.

La brigada está formada por un grupo de personas capacitadas que realizan acciones de prevención, promoción y detección de problemas de salud mental en la comunidad estudiantil, quienes brindarán herramientas de autocuidado, autonomía y empoderamiento, además de ayudar a identificar la red de servicios especializados para la derivación de la atención en salud mental de quienes lo requieran, a través de pláticas informativas, talleres y capacitaciones.

A través de esta alianza, la SSM garantiza que el bienestar psicoemocional no se limite a las clínicas, sino que se extienda a los entornos de mayor concentración de jóvenes, como es el caso de la UMSNH.

Para una atención más especializada y descentralizada de la población en general, la SSM mantiene activa su red de Centros Comunitarios de Salud Mental (Cecosama) en Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Pátzcuaro y Zamora.



