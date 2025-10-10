Michoacán marca precedente con brigada universitaria de salud mental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) destaca su estrategia de acercar los servicios de atención a toda la población, gracias a una fuerte coordinación interinstitucional.

Como ejemplo de esta colaboración, la Dirección de Salud Mental y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) crearon la primera Brigada Comunitaria de Salud Mental en una universidad a nivel nacional, lo que consolida un precedente en el país para priorizar el bienestar emocional de la comunidad universitaria.

Este modelo busca promover la vinculación de los servicios de salud mental con la participación comunitaria, así como garantizar que la atención sea accesible y cercana a la población, para romper barreras de acceso y estigma.