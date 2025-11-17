Michoacán mantiene precios competitivos en canasta básica: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó los resultados del monitoreo semanal de precios de la canasta básica en los principales municipios del estado. El precio más bajo registrado fue de 973 pesos en el tianguis de la Feria de Morelia, mientras que el costo más alto alcanzó los mil 362 pesos, en el mercado municipal de Lázaro Cárdenas.

En rueda de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco explicó que en Morelia, el tianguis de la Feria presentó el precio mínimo con 973 pesos, seguido por Chedraui con mil 88 pesos, Soriana con mil 101 pesos, el mercado de Abastos con mil 116 pesos, Bodega Aurrera con mil 140 pesos, Merza con mil 182 pesos, Walmart con mil 241 pesos, el mercado San Juan con mil 261 pesos, y el mercado Independencia con mil 284 pesos.

En Uruapan, Bodega Aurrera registró el costo más bajo con mil 129 pesos, seguido por Soriana con mil 171 pesos, Walmart con mil 229 pesos y el mercado municipal con mil 328 pesos. En Lázaro Cárdenas, Bodega Aurrera ofreció el precio mínimo de mil 252 pesos, seguido por Soriana con mil 316 pesos, Walmart con mil 345 pesos y el mercado municipal con mil 362 pesos, el valor más alto observado esta semana en Michoacán.

En Zamora, Merza presentó el precio mínimo con mil 239 pesos; el mercado municipal registró mil 276 pesos, Bodega Aurrera mil 277 pesos, Soriana mil 297 pesos y Walmart mil 306 pesos.

En Zitácuaro, el precio más bajo fue de mil 78 pesos en Súper Che, seguido por Bodega Aurrera con mil 202 pesos, y el mercado municipal con mil 340 pesos. En Apatzingán, Bodega Aurrera registró el precio más accesible con mil 73 pesos, mientras que el mercado municipal reportó mil 229 pesos.

