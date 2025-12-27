Michoacán más conectado que nunca; en 2025 consolidó Bedolla 8 nuevas rutas aéreas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este año Michoacán se consolidó como un atractivo turístico de primer nivel con la apertura y operación de ocho nuevas rutas aéreas de Volaris que conectaron al estado de manera directa con destinos nacionales e internacionales como Ixtapa, Puerto Vallarta y Mexicali; Ontario y Sacramento, en California; y San Antonio, Houston y Dallas, en Texas, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que esta conectividad es muestra de la confianza que la aerolínea deposita en el estado, con lo que se impulsa el desarrollo económico y social de la entidad, mientras se atiende la demanda de millones de pasajeros que arriban y salen del Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. Mújica”, lo que además representa una oportunidad para promover los destinos turísticos y culturales de Michoacán.