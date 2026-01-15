Michoacán: Lucio "N", acusado de violar a sus dos hijas, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, obtuvo vinculación a proceso en contra de Lucio “N” por su posible relación en los delitos de abuso sexual y violación, cometidos en agravio de sus dos hijas cuando cada una de éstas tenía la edad de 14 años.

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, el 30 de septiembre de 2018, cuando su primera hija tenía 14 años de edad, Lucio “N” la agredió sexualmente, conducta que se prolongó hasta que la víctima cumplió 18 años. Posteriormente, el 21 de julio de 2022, cuando su segunda hija tenía 14 años de edad, el imputado ingresó a la habitación de la menor mientras se encontraba dormida y la atacó sexualmente.

Por lo anterior, fue presentada la denuncia ante el agente del Ministerio Público del CJIM región Uruapan que integró la respectiva Carpeta de Investigación y dio inicio con las diligencias que permitieron establecer la posible relación de Lucio “N” en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión que fue cumplimentada por personal de la institución en el municipio de Uruapan.

Una vez presentado ante la autoridad judicial, el investigado fue vinculado a proceso; se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.

rmr