Michoacán: lo vinculan a proceso por presunto abuso sexual de dos niños

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, obtuvo vinculación a proceso contra Alejandro “N”, presunto responsable de abuso sexual en agravio de dos niños, cometido en Maravatío.

Datos de prueba que integran la carpeta de investigación establecen que desde agosto de 2023, Alejandro “N” aprovechaba cuando los niños iban a visitar a su abuela para convencerlos de ir a su casa, donde los agredía sexualmente.

De estos hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Publico, que dio inicio con las actuaciones, logrando establecer la posible participación de Alejandro “N” en el delito de abuso sexual.

Tras obtener una orden de aprehensión, el agresor fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control que, tras analizar los datos de prueba presentados, emitió auto de vinculación a proceso.

Alejandro “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa, en tanto que fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

