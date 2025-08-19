Michoacán: lo procesan por no dar pensión a sus hijas desde 2014; debe casi 1 mdp

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de un hombre por su posible relación en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en agravio de sus dos hijas menores de edad, hechos ocurridos en este municipio.

Se trata de Rafael “N”, quien de acuerdo con los datos que constan en la carpeta de Investigación, incumplió con el deber de proporcionar pensión alimenticia a sus hijas, obligación que fue demandada desde el año 2014. Hasta mayo de 2025, el imputado adeuda la cantidad de 924 mil 424 pesos

Derivado de la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan llevó a cabo las investigaciones correspondientes, mismas que permitieron presentar al imputado ante el Juez de Control. Tras la valoración de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes, así como de procurar el acceso a la justicia a las víctimas de este tipo de delitos.

