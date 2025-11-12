Michoacán: lo detienen en carretera con 30 kilos de mariguana en su auto

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, de manera coordinada, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Comunal de Crescencio Morales detuvieron a un hombre en portación de cerca de 30 kilogramos de enervante en la ciudad de Zitácuaro.

Durante patrullajes de vigilancia realizados en la carretera Morelia-Toluca, cerca de los límites con el Estado de México, los kuarichas aseguraron a un hombre junto a 13 costales de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana con un peso aproximado de 30 kilos.