Michoacán: lo detienen en carretera con 30 kilos de mariguana en su auto

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, de manera coordinada, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Comunal de Crescencio Morales detuvieron a un hombre en portación de cerca de 30 kilogramos de enervante en la ciudad de Zitácuaro.

Durante patrullajes de vigilancia realizados en la carretera Morelia-Toluca, cerca de los límites con el Estado de México, los kuarichas aseguraron a un hombre junto a 13 costales de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana con un peso aproximado de 30 kilos.

En respuesta a este hecho, elementos de la Guardia Civil brindaron apoyo a la Policía Comunal para realizar la puesta a disposición del detenido y lo decomisado ante la autoridad competente

En coordinación con instancias de los tres niveles de gobierno, la SSP realiza distintas operaciones en la entidad, a fin de garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.

