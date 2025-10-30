Michoacán llevará su alma a Madrid; panteón purépecha y altar monumental cautivarán España

Toda la atmósfera que se vive en Michoacán durante los días 1 y 2 de noviembre, y que cada año atrae a miles de turistas y visitantes, será trasladada hasta España para sumergir a los europeos en este mágico encuentro entre vivos y muertos, y que conozcan esta tradición desde sus orígenes, con la cual se mantiene viva la memoria de los antepasados al nutrir las almas de los difuntos con ofrendas que esperan su retorno.

Y es que Michoacán es la cuna de esta festividad prehispánica, declarada desde el año 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, la cual cautiva al mundo entero por la forma en que las comunidades indígenas veneran a sus muertos, con llamativos altares adornados con flores de cempasúchil y papel picado, donde se colocan los objetos que más apreciaron en vida.