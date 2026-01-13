Michoacán lleva su riqueza artesanal a la Feria Estatal de León 2026

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Lo más representativo del quehacer artesanal del estado se podrá adquirir directamente con las personas artesanas en la Feria Estatal de León, donde se ofertan productos del estado hasta el próximo 4 de febrero, para que las y los visitantes se lleven a sus hogares una parte de la riqueza cultural michoacana.

El director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, informó que en esta edición de la feria participan nueve personas artesanas de siete localidades de la entidad, quienes estarán presentes en tres etapas distintas a lo largo del evento, con piezas de las ramas de cobre, guitarras, textiles, molcajetes, juguetes y laca perfilada.