Michoacán, listo para recibir a Harfuch y Trevilla para reforzar la seguridad: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado se encuentra listo para recibir el jueves al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, a fin de implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de seguridad, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que, ambos funcionarios visitarán la capital michoacana y Uruapan, donde se definirán acciones específicas de reforzamiento a la estrategia, como es el caso de la Operación Paricutín, que contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, y Guardia Nacional, estado de fuerza que se verá fortalecido con los efectivos de la Guardia Civil y de la Fiscalía estatal.

“En Michoacán estamos convencidos de que la estrecha coordinación con García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, dará resultados importantes de combate a la incidencia delictiva, con detenciones de líderes criminales, garantizando así la protección de las y los michoacanos”, detalló el mandatario estatal.