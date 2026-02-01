Michoacán listo para apuntalar negociación del T-MEC con Proforest Avocado y formalización laboral

Además de que, junto con el Gobierno federal, se ha reforzado la concientización para la formalización laboral de trabajadores del campo, empacadores y cosechadores de aguacate, berries y otros producidos en Michoacán.

Enfatizó que México es el país del que más depende Norteamérica para sus importaciones y por ello, la relevancia de continuar con las políticas de cooperación para el intercambio comercial.

Ramírez Bedolla destacó que la coordinación entre los sectores público y privado, no solo coadyuva en el desarrollo económico y productivo del país, sino también en la construcción democrática de México.

BCT