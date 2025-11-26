Michoacán lidera en protección comercial de productos artesanales y agropecuarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con cinco indicaciones geográficas y una marca de certificación registradas este año, Michoacán fue el estado que más productos agropecuarios y artesanales protegió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), afirmó su director general, Santiago Nieto Castillo.

Al puntualizar que las indicaciones geográficas certifican la calidad y autenticidad de los productos, garantizando su elaboración con métodos tradicionales, el director destacó el liderazgo de Michoacán para la protección comercial de sus productos regionales.

“Estas certificaciones dinamizan la economía local porque dan un valor agregado a los productos en el mercado nacional e internacional, por eso la importancia de registrar ante el IMPI más indicaciones geográficas”, compartió.