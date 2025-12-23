Michoacán lidera en exportaciones agrícolas pese a caída del 3.9%: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el tercer trimestre de 2025, que comprende los meses de julio a septiembre, Michoacán de Ocampo se ubicó en el lugar número 17 a nivel nacional en valor total de exportaciones, con un monto de 1,289.2 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF).

A pesar de su liderazgo en productos del campo, la entidad registró una caída anual del 3.9% en el valor de sus exportaciones, en comparación con el mismo periodo de 2024. Este comportamiento contrasta con el crecimiento nacional, que fue del 9.2%, impulsado principalmente por el sector manufacturero.

El sector agropecuario continúa siendo el motor exportador de Michoacán, al representar el 64% del total estatal, con un valor de 825.5 millones de dólares. Este dato posiciona a la entidad como líder nacional en exportaciones agrícolas, con el 28.4% del total nacional en este rubro, por encima de estados como Jalisco y Sinaloa.