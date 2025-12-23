Michoacán lidera en exportaciones agrícolas pese a caída del 3.9%: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el tercer trimestre de 2025, que comprende los meses de julio a septiembre, Michoacán de Ocampo se ubicó en el lugar número 17 a nivel nacional en valor total de exportaciones, con un monto de 1,289.2 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF).
A pesar de su liderazgo en productos del campo, la entidad registró una caída anual del 3.9% en el valor de sus exportaciones, en comparación con el mismo periodo de 2024. Este comportamiento contrasta con el crecimiento nacional, que fue del 9.2%, impulsado principalmente por el sector manufacturero.
El sector agropecuario continúa siendo el motor exportador de Michoacán, al representar el 64% del total estatal, con un valor de 825.5 millones de dólares. Este dato posiciona a la entidad como líder nacional en exportaciones agrícolas, con el 28.4% del total nacional en este rubro, por encima de estados como Jalisco y Sinaloa.
En contraste, las exportaciones manufactureras de Michoacán representaron el 23.8% de su total, con 306.7 millones de dólares, y registraron un incremento anual del 19.1%, reflejo de una creciente diversificación en la actividad industrial del estado. En el sector minero no se reportaron exportaciones durante este periodo.
A nivel nacional, el top cinco de entidades exportadoras fue encabezado por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco, que en conjunto concentraron más del 60% del total. Michoacán, aunque fuera de ese grupo, mantiene una participación estable gracias a su fortaleza agroalimentaria.
Cabe destacar que, aunque el sector agropecuario presentó una disminución general del -17.5% a nivel país, Michoacán logró mantener su posición como referente nacional en este ámbito.
rmr