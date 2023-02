Michoacán: lanzan convocatoria para la Presea Eréndira 2023

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de reconocer el trabajo de personas, asociaciones o instituciones que realizan acciones en busca de bienestar, promoción de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, este martes se lanzó la convocatoria para el Premio Estatal del Mérito a la Igualdad Sustantiva de Género "Presea Eréndira" 2023.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría del Desarrollo de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Carolina Rangel Gracida, explicó que se podrán proponer a mujeres, organizaciones y colectivas del estado en tres categorías: Promotoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos; Promotoras y Defensoras de las Mujeres Históricamente Vulneradas, así como en la de Acompañamiento en los Procesos de Justicia.

Rangel Gracida detalló que para ser candidata a la presea entre los requisitos están que no hayan recibido anteriormente el galardón, no ser actualmente funcionaria pública, así como entregar una carta de motivos de postulación dirigida a la titular de la Seimujer, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, el CV de la candidata o grupo, además de la semblanza en el que se mencionen las acciones con impacto político, jurídico, económico o social, con el anexo de testimoniales.