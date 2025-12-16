Michoacán, líder en producción de limón en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, el limón no solo es un ingrediente esencial en la cocina, también es parte de nuestra identidad gastronómica, un aliado en la salud y una fuente de sustento para miles de familias productoras. Ya sea en antojitos, botanas, remedios caseros o recetas familiares, el limón está presente todos los días en los hogares del país.

Su consumo en 2024 alcanzó un impresionante promedio de 19.5 kilogramos per cápita, una cifra que refleja el amor del pueblo mexicano por los sabores ácidos y refrescantes que este cítrico aporta a la comida y a la vida diaria.

Un aliado natural para la salud

Además de su sabor único, el limón es reconocido por sus propiedades nutricionales. Su alto contenido de vitamina C, antioxidantes y compuestos naturales lo convierte en un recurso natural para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en temporada invernal.

Usado en infusiones, jugos, mezclado con miel o incluso como calmante para la garganta, el limón sigue siendo uno de los remedios tradicionales más accesibles y confiables.

Producción nacional: Michoacán lidera el cultivo

De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en 2024 México produjo 3 millones 275 mil 291 toneladas de limón, provenientes de 214 mil 467 hectáreas cultivadas en 28 estados del país.

Las entidades con mayor producción fueron:

Michoacán : 1 millón 004 mil 414 toneladas

Veracruz : 866 mil 862 toneladas

Colima : 315 mil 562 toneladas

Oaxaca : 310 mil 220 toneladas

Tamaulipas: 113 mil 884 toneladas

Estos números demuestran la importancia del limón como motor económico en regiones clave, particularmente en Michoacán, que encabeza la lista como líder nacional.

Cada gota cuenta: sabor, salud y apoyo al campo

Consumir limón mexicano no solo es una decisión saludable y deliciosa: es también una manera de apoyar al campo nacional, fortalecer la economía de comunidades productoras y reconocer el trabajo de miles de familias que cultivan este cítrico.

Su aroma, frescura y versatilidad lo han convertido en un ingrediente indispensable en la gastronomía mexicana, presente en bebidas, caldos, ensaladas, postres, frutas y aderezos, así como en la medicina tradicional.

