Michoacán: judicializan por primera vez a menores de edad por homicidio y portación de armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que por primera vez en la entidad se judicializó a menores de edad por los delitos de portación de arma de fuego y participación en homicidios.
En rueda de prensa, Torres Piña explicó que, a partir de los ajustes realizados en las áreas que atienden casos de adolescentes presuntamente involucrados en conflictos con la ley, se logró vincular a proceso a ocho menores de edad relacionados con estos delitos.
Asimismo, destacó que uno de los casos más recientes corresponde a la detención de un menor que operaba en la parte poniente de la ciudad de Morelia, identificado como generador de violencia y por su posible participación en varios homicidios.
Sin embargo, advirtió que la desarticulación de un grupo criminal en Zamora y Morelia provocó disputas entre distintas células delincuenciales, lo que ha derivado en hechos violentos recientes en la zona poniente de la capital michoacana.
Por último, aseguró que se han reforzado las acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no solo con patrullajes, sino mediante investigaciones coordinadas que han dado resultados positivos en Zamora, Uruapan y Morelia.
rmr