Michoacán: judicializan por primera vez a menores de edad por homicidio y portación de armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que por primera vez en la entidad se judicializó a menores de edad por los delitos de portación de arma de fuego y participación en homicidios.

En rueda de prensa, Torres Piña explicó que, a partir de los ajustes realizados en las áreas que atienden casos de adolescentes presuntamente involucrados en conflictos con la ley, se logró vincular a proceso a ocho menores de edad relacionados con estos delitos.

Asimismo, destacó que uno de los casos más recientes corresponde a la detención de un menor que operaba en la parte poniente de la ciudad de Morelia, identificado como generador de violencia y por su posible participación en varios homicidios.