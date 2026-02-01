Michoacán: joven es localizada sana tras presunta extorsión virtual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de 24 años de edad fue localizada sana y salva en la comunidad de San Felipe de los Herreros, luego de que se activara un operativo por una presunta extorsión virtual, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
El operativo fue desplegado por elementos de la Guardia Civil, en coordinación con las autoridades comunales de Kuarichas de San Felipe y Nurio. La acción fue resultado de una denuncia ciudadana que alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad mediante engaños telefónicos.
Gracias a la pronta respuesta de las autoridades y al trabajo de búsqueda coordinado, se logró ubicar a la joven, descartándose que se tratara de una extorsión consumada. La Secretaría reiteró la importancia de reportar cualquier llamada sospechosa de inmediato a la línea 089.
Finalmente, la dependencia estatal hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y no caer en engaños. También recomendó verificar cualquier situación que involucre llamadas de números desconocidos o solicitudes de dinero a través de medios no oficiales.
rmr