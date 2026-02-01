Michoacán: joven es localizada sana tras presunta extorsión virtual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de 24 años de edad fue localizada sana y salva en la comunidad de San Felipe de los Herreros, luego de que se activara un operativo por una presunta extorsión virtual, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El operativo fue desplegado por elementos de la Guardia Civil, en coordinación con las autoridades comunales de Kuarichas de San Felipe y Nurio. La acción fue resultado de una denuncia ciudadana que alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad mediante engaños telefónicos.