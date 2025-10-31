Michoacán, invitado especial en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret, muestra su tradición de Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró las actividades del 19 Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que se desarrolla en el Parque Xcaret del 30 de octubre al 2 de noviembre, con Michoacán como invitado especial, frente a 50 mil turistas nacionales e internacionales que disfrutarán de cocineras tradicionales, artistas y artesanos del estado.

“El 1 y 2 de noviembre son días de profunda trascendencia para Michoacán, pues es cuando celebramos la Noche de Muertos de manera auténtica y tradicional en nuestras comunidades. Hacemos un reconocimiento especial a la tradición viva de la ribera del lago de Pátzcuaro, y en lugares como Tzintzuntzan, Quiroga, y Santa Clara del Cobre, que nos dan identidad”, destacó Ramírez Bedolla.