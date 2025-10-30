Michoacán instala comité de evaluación para el desarrollo del Parque Bajío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), instaló el Comité de Evaluación Técnica para el desarrollo del Parque Bajío, primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del estado, informó el titular de la dependencia estatal, Claudio Méndez Fernández.

Dicho comité tendrá como función dar seguimiento a los lineamientos federales y estatales para el desarrollo del parque, en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno de México y con los tres desarrolladores que participan en la planeación del proyecto.

El titular de la Sedeco informó que el próximo mes se constituirá el vehículo de propósito específico que permitirá detonar la inversión y ejecución del proyecto, el cual contempla una superficie total de 342 hectáreas con gran potencial logístico, de transformación y agroindustrial.