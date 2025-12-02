Michoacán instala 120 kioscos turísticos para promoción sin papel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 120 kioscos colocó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) en diversos puntos de la entidad como estrategia para promocionar las actividades turísticas del estado e implementar el uso de tecnología en su difusión.
Desde aeropuertos, centrales camioneras, hoteles, restaurantes y otros espacios, "permitirá que se promocione a la entidad sin tanta contaminación", explicó la dependencia, toda vez que se busca reducir la impresión de folletos y ahorrar tiempo en la promoción turística.
Con una inversión de 8 mil pesos por kiosco y el compromiso de la empresa de realizar el cambio en caso de daños o fallas, la Secretaría de Turismo instaló 61 kioscos en Morelia, 31 en Pátzcuaro, 11 en Uruapan, 7 en Zamora, 7 en el País de la Monarca y 13 más en las playas michoacanas.
Son dos tipos de kioscos en cuanto a tamaño: uno de 160 centímetros, destinado principalmente a aeropuertos, centrales de autobuses y hoteles; y otro de 50 centímetros, pensado para colocarse en mostradores.
