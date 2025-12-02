Michoacán instala 120 kioscos turísticos para promoción sin papel

Con una inversión de 8 mil pesos por kiosco y el compromiso de la empresa de realizar el cambio en caso de daños o fallas, la Secretaría de Turismo instaló 61 kioscos en Morelia, 31 en Pátzcuaro, 11 en Uruapan, 7 en Zamora, 7 en el País de la Monarca y 13 más en las playas michoacanas.