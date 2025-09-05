Michoacán inaugura primer centro de justicia alternativa en materia administrativa del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hoy Michoacán hace historia, porque somos el primer estado de México donde arranca un Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC) en materia Administrativa”.

Así lo manifestó la magistrada Lizett Puebla Solórzano, presidenta del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), el cual se convirtió en el primero de los Tribunales de su tipo en inaugurar un CMASC, conforme a la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, expedida en 2024.

Esto significa, dijo, que los asuntos derivados de conflictos entre autoridades y ciudadanía en la entidad “van a resolverse de manera más ágil y eficaz”, pues se resolverán a través de convenios que tendrán igual validez que las resoluciones jurisdiccionales, pero cuya ejecución será inmediata y benéfica para ambas partes, al ser construidos con base en la mediación, la conciliación y la voluntariedad de los actores en cuestión.

Acompañada por el Pleno y por la presencia de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa A.C. (AMTRIJA) y del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en esta materia; además de integrantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Gobierno en el Estado, barras y de asociaciones de abogados, entre otras personalidades, la magistrada presidenta afirmó: