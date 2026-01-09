Michoacán impulsa sello cero deforestación rumbo al nuevo T-MEC

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena García, acordaron impulsar una certificación obligatoria contra la deforestación para el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras conocer las acciones implementadas en Michoacán para regular el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias, a través del sistema satelital de vigilancia Guardián Forestal y la certificación voluntaria Pro Forest Avocado, la titular de Semarnat y el mandatario estatal establecieron una ruta de trabajo conjunta para evitar la deforestación de los bosques.

La funcionaria federal explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó coordinar con el Gobierno de Michoacán estrategias para la conservación ambiental y de los recursos naturales, de frente a los criterios y lineamientos que serán exigidos con el nuevo T-MEC.

El gobernador afirmó que su administración se encuentra lista para colaborar en la integración de propuestas para frenar la deforestación y regular, a nivel nacional, el cambio de uso de suelo, por lo que equipos de la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente estatal continuarán las mesas de trabajo.

Finalmente, informó que a dos años de operar el Guardián Forestal, dos mil huertas de aguacate, de las 58 mil registradas en Michoacán, se encuentran bloqueadas para la exportación por deforestar bosques e incumplir con los procedimientos de certificación Pro Forest Avocado.