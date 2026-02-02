Michoacán impulsa corredor industrial desde Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán avanza en la conformación de un corredor industrial sustentado en infraestructura logística y proyectos productivos estratégicos, que tiene como punto de origen el puerto de Lázaro Cárdenas y se proyecta hacia el interior del estado mediante desarrollos industriales de alto impacto, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la fortaleza del corredor industrial se sustenta en la conectividad logística y en proyectos ancla que permiten atraer inversión y fortalecer la competitividad del estado.

El puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales del Pacífico mexicano, registró el movimiento de más de 2.6 millones de TEU o contenedores de 6.1 metros durante el último año, consolidándose como la base logística del corredor industrial y su conexión con mercados nacionales e internacionales.

Este corredor se fortalece con proyectos como Eleva Park, en Tarímbaro; un parque industrial con certificación Triple A que garantiza estándares internacionales. Actualmente alberga a empresas como Amazon, Oxxo, AAK, Conti y La Violeta, con una proyección de 5 mil empleos para finales de 2027. Asimismo, destaca el centro logístico de Grupo Merza, que amplía su operación en la región.

De manera complementaria, el Parque Bajío cuenta con una superficie de 342 hectáreas y avanza en su construcción con la participación de empresas michoacanas como Inmobiliaria HSJ S.A. de C.V. y Grupo HERSO S.A. de C.V., con una inversión conjunta superior a 6 mil 300 millones de pesos.