Michoacán impulsa acuerdos del T-MEC para fortalecer sistema agroalimentario: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, dentro de la firma del Acuerdo Agropecuario Trinacional, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero reconoció el esfuerzo de las mujeres que trabajan en el campo, siendo parte importante para la producción de los frutos como la guayaba, aguacate, berries y alimentos que se exportan a otros países.
También resaltó el propósito de continuar con los acuerdos comerciales entre ambos países, implementando técnicas agroecológicas que permiten la sustentabilidad de los cultivos, y el aumento en la producción de los productos de exportación, mediante los protocolos de sanidad e inocuidad que marca el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Durante el evento, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Agronegocios de Ontario, Canadá, Trevor Jones, reiteró el compromiso de mantener los acuerdos comerciales que aseguran el abastecimiento alimentario en los países del norte. Subrayó que México se consolida como socio estratégico al ser uno de los países con el mayor número de productores y cultivos de exportación.
Mientras, el Secretario de Agricultura, Julio Verdegué Sacristán, reconoció la trascendencia económica del sistema agroalimentario norteamericano. Señaló que, según las estimaciones, este sector genera anualmente 30 millones de empleos directos a lo largo de toda su cadena de valor.
