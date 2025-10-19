Michoacán impulsa acuerdos del T-MEC para fortalecer sistema agroalimentario: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, dentro de la firma del Acuerdo Agropecuario Trinacional, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero reconoció el esfuerzo de las mujeres que trabajan en el campo, siendo parte importante para la producción de los frutos como la guayaba, aguacate, berries y alimentos que se exportan a otros países.

También resaltó el propósito de continuar con los acuerdos comerciales entre ambos países, implementando técnicas agroecológicas que permiten la sustentabilidad de los cultivos, y el aumento en la producción de los productos de exportación, mediante los protocolos de sanidad e inocuidad que marca el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).