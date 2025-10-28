Michoacán ha recibido más de 1,700 mdd en nueva inversión privada: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán continúa fortaleciendo su desarrollo económico con la llegada de más de mil 700 millones de dólares en nuevas inversiones privadas, que se realizarán entre 2025 y 2026 en los sectores productivo, logístico, forestal y energético. Estos proyectos consolidan el atractivo del estado como un destino confiable para el capital nacional y extranjero, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Este nuevo ciclo de inversiones refleja la confianza empresarial en Michoacán y su potencial de crecimiento. “Cada proyecto que se concreta significa más empleos, infraestructura moderna y mejores condiciones para las familias michoacanas. Estamos construyendo un desarrollo equilibrado y con visión de futuro”, afirmó el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández.

Entre los proyectos más representativos se encuentran la ampliación del Puerto de Lázaro Cárdenas, la planta de tableros de madera Arauco en Zitácuaro, y nuevas inversiones agroindustriales y energéticas, que impulsan la producción, la sostenibilidad y la generación de energía limpia en el estado.