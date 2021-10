Michoacán: Gobierno estatal analizará si mantiene mando único con municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras reinstalar la mesa de seguridad estatal, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que se analizará si se mantiene el modelo de coordinación de Mando Único o se sustituye por un Modelo Coordinado en los municipios para el tema de seguridad.

En entrevista con medios de comunicación, reiteró que su administración estatal estará alineado a la estrategia de seguridad con la Federación, por lo que habrá coordinación directa con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina para reforzar las acciones en este rubro.

Informó que otro tema a tratar de manera urgente es hacer operativo el C5i, porque no funciona en su totalidad, más de la mitad de las cámaras de video no funcionan y, dijo, el ejército no cuenta con "espejo" de este centro de inteligencia.

El mandatario estatal mencionó que también en la mesa se abordó el tema de la creación de la Guardia Estatal, el cual lo coordinará el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, además de que también se hará una reestructura de la Policía Auxiliar para disponer el estado de fuerza de la Policía o Guardia Estatal para labores preventivas.

Aseguró que en este cambio de esquema y denominación a Guardia Estatal se respetará a los policías, tropa y grados.

El titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que se reinstalarán las 13 mesas de seguridad en el estado y se invitará al Poder Judicial y Congreso de Michoacán, de manera ocasional, para algunas reformas legales en Michoacán.

SJS