Michoacán garantiza libre acceso a personas con discapacidad con animales de asistencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebró la entrada en vigor de la reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para reconocer, proteger y garantizar el derecho al libre acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad que utilizan animales de servicio, asistencia o terapia.

La reforma, avalada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, establece de manera explícita que los proveedores de bienes y servicios, tanto públicos como privados, no podrán negar el acceso o discriminar a cualquier persona con discapacidad que esté acompañada por un animal de asistencia debidamente entrenado.

“Con este ajuste damos un paso histórico hacia una sociedad verdaderamente incluyente. Con esta reforma, Michoacán se pone a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y del invaluable apoyo que brindan los animales de asistencia, tal y como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud”, afirmó la diputada.