Michoacán garantiza Internet gratuito a más de 237 mil estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se convertirá en la primera entidad del país en garantizar el acceso a Internet gratuito a estudiantes de bachillerato y universidades públicas, destacó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Lo anterior, tras la firma del convenio entre el Gobierno de Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual más de 237 mil estudiantes de más de 40 instituciones públicas de educación media superior y superior contarán con acceso a servicios de Internet desde sus dispositivos digitales.

La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado subrayó que se trata de un programa histórico para Michoacán y para el país, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo objetivo es garantizar el acceso a Internet como un derecho humano y contribuir a la reducción de la brecha digital entre la juventud.