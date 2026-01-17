Michoacán garantiza educación con inversión federal de 4 mil 410 mdp en becas: Bedolla

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla señaló que estos apoyos económicos están diseñados para eliminar las barreras que interrumpen los estudios. Detalló que las niñas, niños y jóvenes podrán destinar estos recursos a la adquisición de útiles, uniformes o gastos de transporte, asegurando así que cuenten con las herramientas necesarias para consolidar su trayectoria académica hasta el nivel superior.

Subrayó que, con esta acción, Michoacán se alinea a la visión de la República Educadora y Humanista impulsada por el Gobierno de México, priorizando la atención a las causas a través de la formación de las nuevas generaciones.

Delgado indicó que Michoacán es el único estado del país donde se realiza este esfuerzo que marca el interés de la mandataria federal, para que las niñas, niños y jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.