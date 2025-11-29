Michoacán gana cuatro premios en Concurso Nacional de Nacimientos

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición artesanal de Michoacán volvió a destacar a nivel nacional, luego de que cuatro creadoras y creadores del estado fueran reconocidos en la 29 edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2025, donde sumaron una bolsa en premios de 97 mil pesos.

El certamen organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), es uno de los más importantes del país por su carácter cultural y simbólico y reúne piezas de gran maestría técnica y profunda identidad regional. Michoacán, fiel a su legado artesanal, sobresalió con obras que integran materiales y procesos representativos de distintas comunidades.