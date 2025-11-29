Michoacán gana cuatro premios en Concurso Nacional de Nacimientos

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición artesanal de Michoacán volvió a destacar a nivel nacional, luego de que cuatro creadoras y creadores del estado fueran reconocidos en la 29 edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2025, donde sumaron una bolsa en premios de 97 mil pesos.
El certamen organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), es uno de los más importantes del país por su carácter cultural y simbólico y reúne piezas de gran maestría técnica y profunda identidad regional. Michoacán, fiel a su legado artesanal, sobresalió con obras que integran materiales y procesos representativos de distintas comunidades.
El maestro artesano Irineo Pascual González, originario de la localidad de Ocumicho, obtuvo premio especial a la mejor obra de innovación, con su obra “Despidiendo la Navidad”, integrada por 58 piezas de barro modelado y policromado, que elaboro aproximadamente en tres meses.
También fueron reconocidos con segundo lugar la maestra artesana Verónica Cornelio Villagomez, de la localidad de Tzintzuntzan, con su pieza “Nacimiento purhepecha de Tariacuri”, de popotillo de trigo tejido y el maestro artesano Carlos Punzo Cázares, de Santa Clara del Cobre, en la categoría de Metalistería y orfebrería, con una “Cruz nacimiento”, de cobre.
El tercer lugar lo obtuvo el maestro artesano Sergio Alejandro Rafael Julián de la localidad de Ocumicho, con su obra “Nacimiento tradicional purépecha”, de 35 piezas en barro modelado y policromado.
BCT