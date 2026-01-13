Michoacán fortalecerá la seguridad en el transporte público

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) concretaron un plan de acción interinstitucional enfocado en la prevención del delito y la atención oportuna de incidentes, con el fin de fortalecer la vigilancia en el transporte público.

La directora de Itransporte, María Elena Huerta Moctezuma, y el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, signaron esta unión de esfuerzos que busca transformar la seguridad en el servicio y garantizar que el derecho a la movilidad se ejerza en un entorno de paz. Esta coordinación, que permanecerá activa hasta el 2027, faculta a las autoridades para realizar investigaciones conjuntas y monitorear de forma permanente las condiciones de seguridad en beneficio de las y los pasajeros.