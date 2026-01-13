Michoacán fortalecerá la seguridad en el transporte público

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) concretaron un plan de acción interinstitucional enfocado en la prevención del delito y la atención oportuna de incidentes, con el fin de fortalecer la vigilancia en el transporte público.
La directora de Itransporte, María Elena Huerta Moctezuma, y el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, signaron esta unión de esfuerzos que busca transformar la seguridad en el servicio y garantizar que el derecho a la movilidad se ejerza en un entorno de paz. Esta coordinación, que permanecerá activa hasta el 2027, faculta a las autoridades para realizar investigaciones conjuntas y monitorear de forma permanente las condiciones de seguridad en beneficio de las y los pasajeros.
Por su parte, el ITransporte facilitará información y brindará apoyo institucional a la SSP para el desarrollo de investigaciones y acciones preventivas, además de mantener una coordinación permanente con concesionarios y prestadores del servicio de transporte público.
La SSP atenderá reportes de emergencia relacionados con el transporte público, que incluyan hechos delictivos, riesgos, emergencias médicas o situaciones de protección civil. La intervención del C5i para prevenir y combatir delitos en el transporte operará, inicialmente, solo en las unidades de Uruapan equipadas con videovigilancia y botones de pánico, garantizando una respuesta inmediata y mayor seguridad.
Ambas instituciones designarán enlaces y mesas de trabajo permanentes para optimizar la toma de decisiones mediante el intercambio de inteligencia y estadísticas delictivas. Esta coordinación permitirá una respuesta inmediata ante hechos relevantes, garantizando la protección de datos y el desarrollo de proyectos conjuntos que fortalezcan la prevención y la eficacia operativa en el transporte público.
mrh