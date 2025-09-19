Michoacán fortalece su capacidad de respuesta con el Simulacro Nacional 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se sumó al Simulacro Nacional 2025 con la participación de más de 182 mil personas en 2 mil 618 inmuebles de todo el estado, ejercicio que permitió poner a prueba protocolos de evacuación, rescate y coordinación interinstitucional ante un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas.

El escenario principal del simulacro se desarrolló en la zona de Las Américas en Morelia, donde personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil encabezado por su titular Amuravi Ramírez Cisneros, recreó el colapso de una planta tratadora de agua con trabajadores atrapados y varios lesionados.