Michoacán fortalece políticas ante desplazamiento interno en foro de la ONU

San Remo, Italia (MiMorelia.com).- La participación de Michoacán en el Tercer Foro Interregional sobre Legislación y Políticas Públicas en Materia de Desplazamiento Interno, celebrado en San Remo, Italia, representa un avance crucial para el desarrollo de mejores políticas públicas en el estado. Al compartir y adquirir experiencias junto a delegaciones de países con problemáticas complejas, como Colombia, Ucrania y Etiopía, la entidad fortaleció su capacidad de respuesta institucional.

Durante tres días de trabajo, la titular de la Unidad de Atención a Migrantes y sus Familias, Estefanía Chávez, compartió experiencias y aprendizajes en el tema en este foro convocado por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Las sesiones, facilitadas por el Grupo de Expertos en Protección de Desplazados Internos, permitieron reflexionar sobre la importancia de los gobiernos locales en la atención a personas desplazadas y el fortalecimiento de políticas públicas que pongan en el centro la dignidad humana.