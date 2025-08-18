Michoacán es el estado que más disminuyó el rezago educativo: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán tiene más de 159 mil personas que hoy ya no están en condición de rezago educativo, lo que lo coloca como el estado del país que más avanzó en esta materia durante el periodo 2022-2024, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que hoy la entidad cuenta con un mejor nivel educativo al que tenía antes de la pandemia de Covid-19, por lo que ratificó su agradecimiento a los docentes michoacanos por contribuir al mejoramiento de estos indicadores.