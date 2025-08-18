Michoacán

Michoacán es el estado que más disminuyó el rezago educativo: Bedolla

⁠Hay más de 159 mil personas menos en esta condición
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán tiene más de 159 mil personas que hoy ya no están en condición de rezago educativo, lo que lo coloca como el estado del país que más avanzó en esta materia durante el periodo 2022-2024, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que hoy la entidad cuenta con un mejor nivel educativo al que tenía antes de la pandemia de Covid-19, por lo que ratificó su agradecimiento a los docentes michoacanos por contribuir al mejoramiento de estos indicadores.

“Se recuperó y hoy estamos mejor en materia educativa. Si mantenemos el paso y las políticas educativas como las hemos estado trabajando, Michoacán seguirá avanzando de manera correcta en enfrentar el rezago educativo a nivel estatal y nacional”
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Carmen Escobedo, en representación de la secretaria Gabriela Molina, detalló que el número de personas que no cuentan con educación obligatoria para la edad que corresponde, incluyendo a quienes no concluyeron la primaria o secundaria, disminuyó un 3.20 por ciento, al pasar del 28.9 a 25.7 por ciento.

Expuso que en los años 2018 y 2020 la entidad registraba un rezago educativo del 27 y 29.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con las mediciones elaboradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
