Michoacán enviará más de 120 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl: Bedolla

Destacó que para este evento deportivo que se desarrollará el próximo domingo 8 de febrero, 68 municipios de Michoacán donde se cultiva el aguacate, comenzarán con el envío del fruto a diversas ciudades del vecino país.

El mandatario explicó que en la entidad se cuenta con una superficie de más de 182 mil hectáreas de huertas que se distribuyen en municipios como Uruapan, Tancítaro, Ario, Nuevo Parangaricutiro, Tacámbaro y Peribán, entre otros más.

“Esto permite que la producción de aguacate supere un millón 330 mil millones de toneladas anuales”, refirió el gobernador, al destacar que la industria aguacatera es una de las principales fuentes de empleo, siendo el sustento para miles de familias.