Michoacán entregará chips con internet gratis a estudiantes en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los chips con internet que serán donados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán distribuidos a partir de la segunda o tercera semana de febrero, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Este jueves, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el mandatario estatal comentó que serán 237 mil chips los que se otorgarán a estudiantes de bachillerato y universidad, con el objetivo de que tengan cobertura para realizar sus actividades escolares y abatir la brecha tecnológica.
El chip será gratuito y el Gobierno de Michoacán cubrirá el costo semestral de la línea telefónica, con acceso a 4 GB mensuales, 500 mensajes SMS gratuitos, así como WhatsApp y llamadas. La inversión de esta estrategia es de 360 millones de pesos.
“Una parte es el chip, pero debe estar con su contrato individualizado para cada beneficiario e iniciaremos en la segunda o tercera semana de febrero”, dijo el gobernador.
Ayer, el gobernador y la CFE dieron a conocer la estrategia, que forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia implementado desde la federación. A decir de Ramírez Bedolla, actualmente están recibiendo la capacitación por parte de Telecom para dar de alta los chips.
“Es algo muy trascendental porque seremos el primer estado que cuente con acceso a internet universal propio, individual de cada alumno, alumna al internet”, comentó por último el gobernador.
