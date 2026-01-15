Michoacán entregará chips con internet gratis a estudiantes en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los chips con internet que serán donados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán distribuidos a partir de la segunda o tercera semana de febrero, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Este jueves, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el mandatario estatal comentó que serán 237 mil chips los que se otorgarán a estudiantes de bachillerato y universidad, con el objetivo de que tengan cobertura para realizar sus actividades escolares y abatir la brecha tecnológica.

El chip será gratuito y el Gobierno de Michoacán cubrirá el costo semestral de la línea telefónica, con acceso a 4 GB mensuales, 500 mensajes SMS gratuitos, así como WhatsApp y llamadas. La inversión de esta estrategia es de 360 millones de pesos.