Michoacán, entre los estados con menor incidencia delictiva en 2024: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se ubicó entre las tres entidades federativas con menor tasa de victimización delictiva en 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio estimó que 16 mil 572 personas por cada 100 mil habitantes fueron víctimas de algún delito en Michoacán durante el año pasado, una cifra inferior al promedio nacional de 24 mil 135. A pesar del bajo índice, representa un aumento del 10.5 % respecto a 2023, cuando se reportaron 14 mil 993 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la distribución por género, las mujeres michoacanas registraron la tasa más baja de victimización del país, con 16 mil 560 casos por cada 100 mil, según el mismo informe. Esto contrasta con entidades como Ciudad de México y Estado de México, donde las cifras superan las 30 mil víctimas.

A nivel nacional, los delitos más frecuentes fueron el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público, y la extorsión. Aunque el informe no detalla estos indicadores por estado, ofrece un panorama general aplicable a la mayoría de las entidades.