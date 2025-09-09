Michoacán, entre los estados con mayor reducción de homicidios dolosos en toda la República: SSP

Las siete entidades con mayor registro son Guanajuato 9.4 por ciento, Chihuahua 7.4 por ciento, Baja California 7.1 por ciento, Estado de México 6.6 por ciento, Sinaloa 6.5 por ciento, Guerrero 5.9 por ciento y Sonora 5.6 por ciento. Seguidos de Veracruz 5.4 por ciento; Morelos 5.4 por ciento, Jalisco 5.1 por ciento y Michoacán con 5.1 por ciento.

Con solo 93 casos, el pasado mes de agosto de 2025 fue el agosto con el menor número de hechos registrados desde 2015 para Michoacán. Esta cifra confirma la tendencia a la baja de dicho delito.

En las 13 regiones de Michoacán se mantienen labores de inteligencia y operativos estratégicos conformados por fuerzas estatales y federales para disminuir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, así lo ha destacado en reiteradas ocasiones el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

