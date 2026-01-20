Michoacán, entre los estados con más casos de sarampión; vacunación, la clave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se encuentra entre las entidades con mayor número de casos de sarampión en el país, de acuerdo con el reporte presentado este martes por el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, quien reconoció que México enfrenta un brote activo de esta enfermedad altamente contagiosa.
Durante conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que el brote no es exclusivo del país, ya que Canadá perdió su estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos solicitó una ampliación de dos meses para contenerlo; en ese mismo periodo, México busca controlar la transmisión mediante una estrategia intensiva de vacunación.
Kershenobich detalló que actualmente el país cuenta con 23 millones 529 mil vacunas disponibles contra el sarampión, suficientes para cubrir las necesidades de los próximos dos años. Tan solo en 2025 se distribuyeron más de 13.8 millones de dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han repartido 3.8 millones adicionales.
El titular de la Secretaría de Salud indicó que la vacunación se realiza en tres momentos clave: en niñas y niños recién nacidos, en la segunda dosis y mediante esquemas de recuperación para personas que no fueron vacunadas oportunamente. Además, se decidió aplicar una dosis cero a menores de 6 a 11 meses, como medida extraordinaria ante el brote.
Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños de uno y 18 meses, población infantil rezagada de dos a nueve años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas, quienes por su movilidad tienen mayor riesgo de contagio. En total, hasta el momento se han aplicado más de 11.8 millones de dosis a nivel nacional.
Respecto a la situación por estados, Kershenobich señaló que Jalisco y Chiapas concentran el mayor número de casos, aunque Michoacán y Guerrero también presentan cifras significativas, por lo que se mantienen bajo vigilancia epidemiológica y con acciones reforzadas de vacunación para alcanzar una cobertura del 95 por ciento.
Al corte del 19 de enero, la Secretaría de Salud federal reportó que en Michoacán se registraron 617 casos probables de sarampión en 2025, de los cuales 246 fueron confirmados, con una tasa de incidencia de 4.94 y sin defunciones; mientras que en lo que va de 2026 se han notificado 26 casos probables, con 15 casos confirmados, una tasa de incidencia de 0.29 y cero muertes, para un total acumulado de 261 casos confirmados en el periodo 2025-2026.
Finalmente, el secretario subrayó que el sarampión es más contagioso que el COVID-19, ya que una persona enferma puede transmitirlo hasta a 15 o 16 personas, y el virus puede permanecer activo en el ambiente por hasta dos horas.
Las vacunas están disponibles en IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y centros de salud estatales, sin importar la derechohabiencia, e invitó a la población a acudir a vacunarse.
