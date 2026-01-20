Michoacán, entre los estados con más casos de sarampión; vacunación, la clave

El titular de la Secretaría de Salud indicó que la vacunación se realiza en tres momentos clave: en niñas y niños recién nacidos, en la segunda dosis y mediante esquemas de recuperación para personas que no fueron vacunadas oportunamente. Además, se decidió aplicar una dosis cero a menores de 6 a 11 meses, como medida extraordinaria ante el brote.

Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños de uno y 18 meses, población infantil rezagada de dos a nueve años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas, quienes por su movilidad tienen mayor riesgo de contagio. En total, hasta el momento se han aplicado más de 11.8 millones de dosis a nivel nacional.

Respecto a la situación por estados, Kershenobich señaló que Jalisco y Chiapas concentran el mayor número de casos, aunque Michoacán y Guerrero también presentan cifras significativas, por lo que se mantienen bajo vigilancia epidemiológica y con acciones reforzadas de vacunación para alcanzar una cobertura del 95 por ciento.