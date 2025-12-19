Michoacán, entre los estados con alerta de viaje para canadienses

También se incluyen zonas del norte de Nayarit, sur de Guanajuato y este de Jalisco.

En todos estos casos, el gobierno canadiense sugiere evitar viajes no esenciales por “la elevada presencia de grupos criminales y riesgos asociados como secuestros o violencia armada”. Para las ciudades consideradas más seguras, se recomienda acceder únicamente por vía aérea o marítima.

Recomendaciones para turistas canadienses

Aun en zonas clasificadas como amarillas, el gobierno canadiense recomienda:

Investigar a fondo el destino antes de viajar

Permanecer en zonas turísticas

Evitar viajes nocturnos o en carretera

No portar objetos de valor visibles

Estar atento a medios locales ante bloqueos o protestas, especialmente en la Ciudad de México

Respuesta del gobierno mexicano

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de estas alertas al asegurar que “no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses y europeos a todo el país”.

Señaló que su administración ya ha solicitado a la embajada de Canadá mayor contexto sobre el aviso y sus criterios.

Diálogo bilateral en materia de seguridad

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sostuvo una llamada reciente con el Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree, en la que se abordaron temas de cooperación bilateral.

“El diálogo fue franco y productivo”, expresó Harfuch en sus redes sociales, y añadió que ambas naciones avanzan en las prioridades compartidas del Plan de Acción Canadá-México, subrayando la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad.

mrh