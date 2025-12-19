Michoacán, entre los estados con alerta de viaje para canadienses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las vacaciones decembrinas, el gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje en la que recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones al visitar México, debido a los altos índices de criminalidad y presencia del crimen organizado en diversas regiones del país.
En su sitio oficial, el gobierno canadiense mantiene un sistema de advertencias codificado por colores: verde (precauciones normales), amarillo (tenga mucho cuidado), naranja (evite viajes no esenciales) y rojo (evite todos los viajes). México aparece en nivel amarillo en términos generales, aunque muchas de sus entidades y regiones turísticas están marcadas en color naranja.
De acuerdo con el mapa interactivo del portal canadiense, las siguientes entidades están parcialmente en naranja:
Sonora (excepto Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco)
Chihuahua (salvo la capital)
Nuevo León (excepto Monterrey)
Tamaulipas (con excepción de Tampico)
Sinaloa (exceptuando Mazatlán y Los Mochis)
Chiapas (salvo Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y las ruinas de Palenque)
Colima (excepto Manzanillo)
Zacatecas (salvo la capital)
Guerrero (excepto Ixtapa Zihuatanejo)
Michoacán (a excepción de Morelia y Pátzcuaro)
También se incluyen zonas del norte de Nayarit, sur de Guanajuato y este de Jalisco.
En todos estos casos, el gobierno canadiense sugiere evitar viajes no esenciales por “la elevada presencia de grupos criminales y riesgos asociados como secuestros o violencia armada”. Para las ciudades consideradas más seguras, se recomienda acceder únicamente por vía aérea o marítima.
Aun en zonas clasificadas como amarillas, el gobierno canadiense recomienda:
Investigar a fondo el destino antes de viajar
Permanecer en zonas turísticas
Evitar viajes nocturnos o en carretera
No portar objetos de valor visibles
Estar atento a medios locales ante bloqueos o protestas, especialmente en la Ciudad de México
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de estas alertas al asegurar que “no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses y europeos a todo el país”.
Señaló que su administración ya ha solicitado a la embajada de Canadá mayor contexto sobre el aviso y sus criterios.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sostuvo una llamada reciente con el Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree, en la que se abordaron temas de cooperación bilateral.
“El diálogo fue franco y productivo”, expresó Harfuch en sus redes sociales, y añadió que ambas naciones avanzan en las prioridades compartidas del Plan de Acción Canadá-México, subrayando la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad.
mrh