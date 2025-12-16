Michoacán entre los estados beneficiados por apoyo a productores de arroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la caída de los precios internacionales de los granos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a publicar la mecánica operativa dirigida a las y los productores de arroz correspondientes a los ciclos Primavera–Verano 2024 y Otoño–Invierno 2025.

De acuerdo con información oficial difundida por la dependencia federal, esta acción beneficiará a 2 mil 706 productores de arroz en ocho entidades del país: