Michoacán entre los estados beneficiados por apoyo a productores de arroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la caída de los precios internacionales de los granos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a publicar la mecánica operativa dirigida a las y los productores de arroz correspondientes a los ciclos Primavera–Verano 2024 y Otoño–Invierno 2025.
De acuerdo con información oficial difundida por la dependencia federal, esta acción beneficiará a 2 mil 706 productores de arroz en ocho entidades del país:
Campeche
Nayarit
Michoacán
Colima
Morelos
Jalisco
Tabasco
Veracruz
El programa contará con un presupuesto total de 377 millones de pesos, que será distribuido entre las personas productoras para enfrentar el impacto económico generado por la baja en los precios de los granos en los mercados internacionales.
Una vez publicada la mecánica operativa, se abrirán las ventanillas correspondientes para que las y los interesados puedan realizar su registro y acceder a los beneficios. Se espera que esta apertura sea anunciada próximamente en el sitio oficial de la SADER.
BCT