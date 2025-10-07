Michoacán, entre los 7 estados con más homicidios en México; concentra el 5.6% del total

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los homicidios dolosos disminuyeron un 32% a nivel nacional, sin embargo, Michoacán sigue entre los siete estados con mayor número de asesinatos, al concentrar el 5.6% del total, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Así lo informó Marcela Figueroa, titular del SESNSP, durante el Informe del Gabinete de Seguridad presentado este martes en conferencia matutina desde Palacio Nacional.
"Como ya lo adelantó la presidenta el día domingo en su Informe por el primer año de su administración, destaca una disminución de 32% de septiembre de 2024 a este septiembre que acaba de concluir”, explicó la funcionaria.
Según el reporte oficial, cuando Sheinbaum asumió la Presidencia, el país registraba un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos. Para septiembre de 2025, esa cifra se redujo a 59.5 asesinatos diarios.
“Como se ve claramente en la gráfica, en los dos últimos 12 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este de septiembre de 2025 cerró en 59.5. Esta disminución, que como señalaba, es de 32%, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios", detalló Marcela Figueroa.
No obstante, siete entidades concentran el 51% de todos los homicidios dolosos cometidos en el país. De acuerdo con el desglose presentado:
Guanajuato encabeza la lista con el 11.13% de los casos.
Chihuahua, 7.4%.
Baja California, 7.3%.
Sinaloa, 7.1%.
Estado de México, 6.6%.
Guerrero, 5.8%.
Michoacán, 5.6%.
Estos datos colocan a Michoacán como el séptimo estado con mayor número de homicidios dolosos, a pesar de la tendencia nacional a la baja.
rmr