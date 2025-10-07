Michoacán, entre los 7 estados con más homicidios en México; concentra el 5.6% del total

Según el reporte oficial, cuando Sheinbaum asumió la Presidencia, el país registraba un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos. Para septiembre de 2025, esa cifra se redujo a 59.5 asesinatos diarios.

“Como se ve claramente en la gráfica, en los dos últimos 12 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este de septiembre de 2025 cerró en 59.5. Esta disminución, que como señalaba, es de 32%, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios", detalló Marcela Figueroa.

No obstante, siete entidades concentran el 51% de todos los homicidios dolosos cometidos en el país. De acuerdo con el desglose presentado: