Michoacán, entre los 7 estados con más homicidios en 2025: SESNSP

Siete estados concentran el 51% de los homicidios dolosos en el país: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Esta tendencia se ha mantenido durante varios meses, según los registros del SESNSP.

En el análisis anual, se reportó una baja del 34% en el promedio diario de homicidios entre 2018 y 2025, pasando de 100.3 a 66.1 casos diarios.

En cuanto a otros delitos, se informó una reducción del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto en comparación con 2018. El robo de vehículo con violencia bajó 49%, y el robo a transportista con violencia, 54%. No obstante, el delito de extorsión mostró un aumento del 22.9% de 2019 a 2025, aunque con una tendencia a la baja en los últimos tres meses gracias a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

rmr