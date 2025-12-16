Michoacán entra al primer sorteo de Vivienda para el Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, el Gobierno de México iniciará el primer sorteo de Viviendas para el Bienestar y en Michoacán se realizará en próximo miércoles, informó la titular de la Secretaría del Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes.

En entrevista, sin dar mayores detalles, indicó que será la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien arranque el sorteo durante la mañanera de este día.

En el caso de Michoacán, dijo, ya se fijó la fecha del sorteo y será este miércoles 17 de diciembre.

Comentó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya dio a conocer los folios de quienes avanzan en la etapa del sorteo; en el primera bloque hay mil 530 viviendas disponibles en 15 municipios distribuidor en nueve estados del país. Los resultados definitivos de publicarán en el portal www.gob.mx/conavi.

Para Michoacán, de acuerdo la Conavi, Yurécuaro es uno de los municipios que entra al sorteo con 32 casas, junto con Vista Hermosa con 60 casas.

En su oportunidad, el delegado en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, refirió que para la entidad se anunciaron 42 mil viviendas, por lo que estimo que haya 5 mil 500 en el sorteo que se hará el próximo miércoles.

BCT