Michoacán enfrenta proliferación de basureros clandestinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La crisis ambiental por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en Michoacán se agrava. La Procuraduría Ambiental de Michoacán (Proam) abrió 43 procedimientos contra distintos ayuntamientos por irregularidades en sus sitios de disposición final de basura.

La falta de presupuesto, el desinterés político e incapacidad ha repercutido en que miles de toneladas de basura se acumulen al aire libre.

Estos procedimientos buscan que los gobiernos locales presenten propuestas y acciones para corregir las deficiencias antes de ser acreedores a sanciones económicas. Sin embargo, las autoridades ambientales reconocen que muchos municipios no han cumplido con las medidas correctivas ni con la normatividad establecida.