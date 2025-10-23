Michoacán enfrenta proliferación de basureros clandestinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La crisis ambiental por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en Michoacán se agrava. La Procuraduría Ambiental de Michoacán (Proam) abrió 43 procedimientos contra distintos ayuntamientos por irregularidades en sus sitios de disposición final de basura.
La falta de presupuesto, el desinterés político e incapacidad ha repercutido en que miles de toneladas de basura se acumulen al aire libre.
Estos procedimientos buscan que los gobiernos locales presenten propuestas y acciones para corregir las deficiencias antes de ser acreedores a sanciones económicas. Sin embargo, las autoridades ambientales reconocen que muchos municipios no han cumplido con las medidas correctivas ni con la normatividad establecida.
A esta situación se suma la aparición constante de basureros clandestinos y tiraderos a cielo abierto, que se han multiplicado en diversas regiones del estado.
Durante 2025 se han recibido 13 denuncias ciudadanas por disposición inadecuada de residuos, entre ellas tres relacionadas con granjas que desechan estiércol sin control, dos tiraderos de escombro, tres basureros municipales irregulares y dos tiraderos clandestinos.
Los casos más recientes fueron detectados en Maravatío, Copándaro y Pajacuarán, donde los basureros municipales operan sin medidas ambientales adecuadas. Las autoridades han solicitado a los ayuntamientos intervenir de inmediato, pero en algunos casos la respuesta ha sido tardía o insuficiente.
En los últimos años, la Secretaría de Medio Ambiente estatal ha dispuesto, a través de Faeispum, recursos para la construcción de rellenos sanitarios regionales. No obstante, la realidad sigue siendo compleja: 6 de cada 10 municipios no cuentan con rellenos sanitarios que cumplan con las reglas ambientales.
RPO