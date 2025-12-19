Michoacán, en semáforo verde para generar endeudamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se encuentra en semáforo verde ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para generar deuda pública, sin embargo, apenas este jueves las autoridades estatales afirmaron que no pretenden generarla, además de presentar una iniciativa de reforma para prohibir el endeudamiento a largo plazo, es decir, que los no gobiernos excedan su período para solventarla.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) Rogelio Zarazúa Sánchez, apuntó que en el Sistema de Alertas que mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, Michoacán se encuentra en color verde, con un porcentaje para generar endeudamiento.

"Nos encontramos en verde, quiere decir que tenemos el 15 por ciento disponible para generar endeudamiento, pero podríamos estar en rojo y es lo que no queremos, queremos que Michoacán continúe en está vertiente".

Explicó que se toman en cuenta tres indicadores para la medición y color: deuda pública y obligaciones como proporción de sus Ingresos de libre disposición, vinculado con la sostenibilidad de la deuda del ente público; también vinculado con la capacidad de pago y para hacer frente a sus obligaciones contratadas.

Alternativas para la contratación de proyectos de infraestructura

El secretario apuntó que las alternativas para la contratación de proyectos de infraestructura para evitar endeudamientos: a través de los presupuestos anuales con obra pública tradicional a corto plazo; los presupuestos multianuales con la obra pública multianual, el adelanto de fondos federales y la asociación público-privada, así como la no presupuestal con concesión a largo plazo.

"Hay muchas alternativas, en Michoacán han dado muchos resultados, el tema de la obra convenida con la secretaria de Finanzas ha coordinado más de mil 300 obras con 6 mil 688 millones de pesos".

Agregó que con la reforma quieren romper el paradigma en Michoacán porque la deuda pública debe ser una herramienta excepcional y responsable y no un mecanismo estructural y cotidiano para financiar obra.

BCT