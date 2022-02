Michoacán, en la media nacional en manifestaciones de cáncer: CEAO

Al respecto, el doctor oncólogo pediatra explicó que el cáncer es la transformación de las células normales en células morales, que es un proceso que ocurre en varias etapas y que puede constituir en una progresión de una lesión precancerígena o subnormalismos, las cuales pueden ser por factores genéticos de los pacientes, físicos, químicos o biológicos.

En ese sentido, comentó que los factores de riesgo para el cáncer son el consumo de tabaco, de alcohol, una dieta poco saludable, nula actividad física, la contaminación del aire, por ejemplo.

Dijo que casi el 50 por ciento de los casos de cáncer, de cualquier tipo, se puede prevenir, por lo que las personas deben conocer su organismo, aplicar estrategias de prevención y hacer estudios rutinarios, como de la próstata, mastografías o cervicouterino, así como comer sanamente, evitar el tabaco, hacer ejercicio, evitar la exposición de los rayos ultravioletas, por mencionar algunos.

“Revisar cualquier bolita que nos salga, no creer que es algo normal, cualquier degeneración de los lunares en la piel, también ir al médico, siempre acudir al experto, no dejarlo a la expectativa, o a la ciencia no reconocida”, subrayó.

RYE